Мендель заявила о росте антивоенных настроений на Украине Фото: REUTERS.

Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила о росте антивоенных настроений на Украине и недовольстве политикой Владимира Зеленского.

"Растущие антивоенные настроения наполняют украинский интернет и суды, потому что на Украине люди могут быть осуждены, подвергнуты санкциям или заклеймены как предатели просто за призывы к миру или критику руководства", - написала она в соцсети X.

Мендель отметила, что офис Зеленского в своей информационной политике представляет конфликт как постоянную реальность, которая не имеет конца. По ее словам, некоторых блогеров преследуют за выступления за мир.

Ранее KP.RU сообщал, что боевые действия в ходе специальной военной операции могут прекратиться до конца суток, если Киев примет необходимые для этого решения. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия остается открытой для переговоров.