ВОЗ начала проверку после атаки дрона ВСУ на больницу в Донецке

ВОЗ начала проверку атаки дрона ВСУ на больницу в Донецке Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения изучает обстоятельства удара беспилотника ВСУ по больнице в Донецке, в результате которого погибла женщина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В ВОЗ уточнили, что после проверки данные об украинской атаке на больницу в Киевском районе могут быть внесены в глобальную систему мониторинга атак на здравоохранение.

Организация считает нападения на объекты системы здравоохранения недопустимыми. Медработники, пациенты, больницы, машины скорой помощи и медицинские материалы защищены международным гуманитарным правом.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал промышленные и гражданские объекты Нижнекамска. От ударов противника погибли 12 человек, еще 39 получили ранения. Глава Нижнекамского района Радмир Беляев объявил о трауре в регионе.