Климатолог Семенов: к концу века Каспийское море может обмелеть Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор Института физики атмосферы РАН, климатолог Владимир Семенов объяснил последствия обмеления Каспийского моря. Оно стремительно теряет уровень воды, и если тенденция сохранится, то к концу века северная часть моря практически перестанет существовать. В настоящий момент глубина в этой области не превышает пяти метров.

По словам ученого, подобный исход событий серьезно повлияет на биоразнообразие планеты и нарушит балансы, формировавшиеся миллионы лет.

Ученые отмечают, что уровень Каспия уже опустился на 2,5 метра, море продолжает мелеть. Расчеты показывают, что к концу XXI века речь может идти о снижении уровня воды на 10 метров.

- Десятки тысяч квадратных километров, которые раньше были морем, сначала превратятся в полуболото, а затем станут сушей, - отметил в беседе с NEWS.ru ученый.

По угрозой вымирания в этой области окажутся осетровые и другие породы рыб, затруднится судоходство. Еще одним последствием станет возможное изменение дельты Волги, выветривание почвы и экономическое влияние на прибрежные регионы.

Ранее в Институте океанологии РАН привели статистику: с 1996 года акватория Каспийского моря уменьшилась на 7,4%. Площадь водной поверхности уже сократилась на 28 644 квадратных километра относительно показателей, которые были в конце XX века.