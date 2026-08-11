В Киеве прогремела новая серия взрывов Фото: REUTERS.

В центре Киева вновь прогремели взрывы. об этом информирует издание «Общественное. Новости».

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киеве и на большей части территории Украины.

Немногим ранее местный «24 канал» сообщал о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье.

В период с 15:50 до 23:14 по мск 10 августа взрывы прогремели сразу в нескольких городах Украины: в Сумах на севере, в Изюме Харьковской области на востоке, в подконтрольном Киеву Херсоне (где зафиксированы уже второй и третий взрывы за день) и в Днепропетровске на юго-востоке.

Тем временем подразделения российской армии продолжают выполнять цели спецоперации. 9 августа ВС РФ освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике. Васютинское расположено в 5 км восточнее Краматорска, Торецкое — в 5 км юго-западнее Дружковки.