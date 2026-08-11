В школы могут вернуть доски почёта: что известно

В ОП хотят вернуть доски почёта в школах и на предприятиях Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России необходимо вернуть практику досок почета как формы поощрения отличников учебы и передовиков производства. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«... Мы должны пропагандировать лидеров и учебного процесса, и лидеров наших трудовых достижений и не только рабочих профессий», — пояснил специалист.

Гриб считает, что нововведение стало бы важным инструментом как для воспитания молодежи, так и для личностной самореализации. Он отметил, что такую систему морального поощрения можно организовать не только в офлайне, но и в Интернете. Например, публикуя имена лучших на сайтах региональных властей и образовательных учреждений.

Он также предложил вручать отличившимся в учебе и труде специальные грамоты или сертификаты в дополнение к размещению на доске почета.

До этого парламентарии в Госдуме выступили с инициативой повсеместно возрождать летние лагеря при школах.