В Госдуме отметили усиление поддержки Киева Японией: «Плацдарм для технологий»

Депутат Журова назвала Украину плацдармом для испытаний Японии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Япония использует Украину как полигон для обкатки своих технологий. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».

«Многие страны, в том числе Япония, рассматривают Украину как плацдарм для отработки своих технологий, потому что здесь безнаказанно можно делать то, что не сделаешь на своей территории, потому что вряд ли кому-то это понравится», — рассказала парламентарий.

При этом депутат отметила, что технический прогресс в Китае стремительно развивается, и в этом плане Япония заметно отстает. Журова также подчеркнула, что Токио вряд ли оказывает помощь Киеву бескорыстно, для Японии это прежде всего коммерческая выгода.

Накануне посол РФ в Токио Николай Ноздрев заявил, что сотрудничество японской компании Terra Drone с украинскими разработчиками беспилотников свидетельствует об усилении поддержки Киева со стороны Токио.

Как подчеркнул заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, Япония все более вовлекается в украинский конфликт.