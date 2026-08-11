Галузин: РФ надеется, что Западу хватит ума не допустить непоправимое для Европы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия рассчитывает, что Запад проявит здравый смысл и остановит Киев от провокаций с непоправимыми последствиями для Европы. Об этом сообщил для ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Надеемся, что западным партнерам хватит благоразумия удержать режим Зеленского от провокаций, способных привести к непоправимым последствиям для европейского континента», — высказался дипломат.

Галузин также напомнил, что в рамках общего оборонного пространства России и Белоруссии успешно действуют совместная Региональная группировка войск и Единая система ПВО. Он также напомнил, что на белорусской территории с 2024 года размещено российское нестратегическое ядерное оружие, а с конца 2025 года — ракетные комплексы «Орешник».

По словам Галузина, Киев пытается расширить зону боевых действий путем втягивания Белоруссии в конфликт.

Ранее дипломат отметил: Москва готова к конструктивным предложениям по Украине. Идеи должны учитывать интересы России.