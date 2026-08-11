Мирошник: Россия обязательно победит в украинском конфликте. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Россия обязательно победит в украинском конфликте, нужно быть уверенными в этом и делать все возможное, чтобы усилить свою страну. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, нет сомнений, что Россия одержит победу. Это признают даже те на Западе, кто на разных площадках говорит о якобы «ослаблении России» и о том, что «Украина обязательно победит».

«Они прекрасно понимают, что Россию победить они не в состоянии. Даже при мобилизации экономик, военных возможностей десятков стран они не в состоянии на поле боя победить Россию», — отметил Мирошник.

Именно поэтому, добавил посол, в ход идут террористические методы и информационные войны. В этих условиях задача россиян работать на укрепление страны и верить в нашу победу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что сегодня отношения России и Запада можно описать словами «ситуация нешуточная». Потому, добавил министр, «России надо сосредоточиться, обрести здоровую злость».

Также Лавров добавил, что Россия победит в конфликте, развязанном Западом руками украинцев, другого языка, кроме силы, западники не понимают.