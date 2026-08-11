Трамп заступился за президента ФИФА Инфантино: без него ЧМ по футболу никогда не будут успешными

Трамп: замена Инфантино на посту президента ФИФА стала бы ошибкой Фото: REUTERS.

Замена Джанни Инфантино на посту президента Международной федерации футбола (ФИФА) была бы ошибкой. Без этого спортивного чиновника Чемпионаты мира по футболу никогда не будут успешными и прибыльными. В этих выражениях за главу ФИФА в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

«ФИФА допустила бы ужасную ошибку, если по какой-то причине даже рассматривала бы возможность смены ее президента Джанни Инфантино. Он великолепен, он только что руководил проведением чемпионата мира, который был в четыре раза успешнее, чем предыдущие». «Если он уйдет, то это никогда больше не будет успешным и не принесет прибыли», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее в ФИФА опровергли звонок Инфантино президенту США Дональду Трампу с целью посодействовать в сохранении своего поста фоне неудачи с инициативой FIFA Forward Enterprise.

Позже Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о планах предпринять все необходимые меры и усилия, чтобы защитить репутацию после скандального проекта президента организации Джанни Инфантино.