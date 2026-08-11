Канада ввела санкции против компании из ОАЭ за якобы связь с Россией. ФОТО: Chad Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канада объявила о введении санкций против компании Streit Group. Она специализируется на производстве бронеавтомобилей. Причиной названа якобы связь предприятия с Россией. Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады со ссылкой на главу ведомства Аниту Ананд.

«Канада вводит санкции против этой компании после многочисленных достоверных сообщений, подтверждающих использование произведенной ею бронетехники Российской национальной гвардией (Росгвардией)», — говорится в сообщении, при этом никаких доказательств этому не приводится.

В документе голословно указывается, что продукция Streit Group якобы применяется в рамках специальной военной операции на Украине. При этом на официальном сайте компании указано, что ее головной офис находится в ОАЭ.

В свою очередь посол России в Канаде Олег Степанов отреагировал на ограничительные меры Оттавы. Он считает, что санкции Канады лишены практического смысла и способны разве что позабавить.