США будут очень долго восстанавливать запасы ракет Javelin, переданных Украине: озвучены сроки

США до 2030 года не смогут восстановить запасы ракет Javelin, переданных Украине. Фото: Cover Images/GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не смогут восстановить запасы противотанковых ракет Javelin, которые были переданы Украине, минимум до 2030 года. Об этом со ссылкой на бюджетные документы Пентагона, сообщает РИА Новости.

В период с 2022 по 2025 годы Сухопутные войска США закупили для восполнения запасов 9374 ракеты. Но значительная часть из этого арсенала поступит только через несколько лет после заключения контракта. А партия из 944 ракет, закупку которой профинансировали еще в 2024 году, начнет поставляться в армию не раньше 2030 года.

Пентагон объясняет такие серьезные задержки превышением производственных возможностей. Ведь полный цикл закупки и производства одной ракеты Javelin занимает до 4,5 лет, а командно-пускового блока — чуть больше четырех.

Напомним, еще в 2024 году США заявили о сокращении количества поставок противотанковых ракет Javelin на Украину из-за неправильной инвентаризации оружия Киевом.

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