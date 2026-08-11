США будут очень долго восстанавливать запасы ракет Javelin, переданных Украине: озвучены сроки

Соединенные Штаты не смогут восстановить запасы противотанковых ракет Javelin, которые были переданы Украине, минимум до 2030 года. Об этом со ссылкой на бюджетные документы Пентагона, сообщает РИА Новости.
В период с 2022 по 2025 годы Сухопутные войска США закупили для восполнения запасов 9374 ракеты. Но значительная часть из этого арсенала поступит только через несколько лет после заключения контракта. А партия из 944 ракет, закупку которой профинансировали еще в 2024 году, начнет поставляться в армию не раньше 2030 года.
Пентагон объясняет такие серьезные задержки превышением производственных возможностей. Ведь полный цикл закупки и производства одной ракеты Javelin занимает до 4,5 лет, а командно-пускового блока — чуть больше четырех.
Напомним, еще в 2024 году США заявили о сокращении количества поставок противотанковых ракет Javelin на Украину из-за неправильной инвентаризации оружия Киевом.
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