Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Владимиру Зеленскому приходится формировать ложное выгодное представление о ситуации вокруг конфликта для получения помощи от Запада. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Эксперт отметил, что конфликт перестал пользоваться широкой поддержкой среди украинцев. По его словам, продолжать боевые действия готовы около четверти населения.

"Зеленскому приходится создавать позитивную картину, чтобы сохранять поддержку своего населения, а также и дальше получать помощь от Запада", - сказал он на YouTube-канале.

Миршаймер считает, что особое значение для киевского режима имеет сохранение вовлеченности США в поддержку Украины.

Ранее бывшая пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель заявила о росте антивоенных настроений на Украине. Офис Зеленского выставляет конфликт как постоянную реальность, которая не имеет конца. По ее словам, некоторых блогеров преследуют за выступления за мир.