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НовостиВ мире11 августа 2026 3:48

Армению могут лишить права голоса в ОДКБ: названа дата рассмотрения вопроса

Галузин: Вопрос о праве голоса Армении в ОДКБ могут изучить на саммите 11 ноября
Анна ПЕТРОВА
Галузин: Вопрос о праве голоса Армении в ОДКБ могут изучить на саммите 11 ноября. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Галузин: Вопрос о праве голоса Армении в ОДКБ могут изучить на саммите 11 ноября. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

На саммите ОДКБ 11 ноября может быть рассмотрен вопрос о лишении Армении права голоса в организации. Об этом предупредил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Любые решения, касающиеся возможного принятия ограничительных мер в отношении одного из членов организации, полностью относятся к прерогативам Совета коллективной безопасности...», — сказал Галузин для ТАСС.

Ранее поспред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что лишение Армении права голоса в ОДКБ потребует консенсуса.

Тогда же Васильев отметил, что Армения обязана перечислять 10% в общий бюджет ОДКБ, однако уже два года не исполняет свои обязательства.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что к Армении могут применить статью ОДКБ о неуплате взносов.