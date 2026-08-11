В РАН оценили риски завоза ИППП из Европы в Россию

Эпидемиолог Онищенко не видит причин для роста ИППП в России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Случаи завоза инфекций, передающихся половым путем, из Европы в Россию возможны. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Однако оснований для роста заболеваемости в стране он не видит.

"Завоз ИППП может быть, но, я считаю, таких системных оснований для роста [заболеваемости] в нашей стране нет", - сказал эпидемиолог для ТАСС.

Онищенко уточнил, что увеличение числа случаев сифилиса, хламидиоза и других инфекций в ЕС может быть связано с ослаблением профилактических мер и ростом устойчивости возбудителей к антибиотикам.

Ранее KP.RU сообщал, что неконтролируемая иммиграция и несоблюдение требований гигиены являются причиной всплеска заболеваемости сифилисом и гонореей в Европе. Врач Александр Шамарин добавил, что еще одним фактором могло стать снижение культуры населения.