В Белогородской области умерла женщина, раненая 3 августа при атаке дронов ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщина, получившая 3 августа тяжелые ранения при атаке дрона ВСУ в хуторе Первомайский Белгородской области, скончалась в больнице. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил региональный оперативный штаб.

«В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые травмы при атаке дрона в хуторе Первомайский 3 августа», - говорится в публикации.

Ранее, напомним, в хуторе Первомайском Краснояружского округа дрон взорвался во дворе частного дом. Тяжелые ранения получил трехлетний мальчик и его бабушка.

В ночь на 9 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками по Белгородской области. В результате атаки в Белгороде погибли три мирных жителя. Также пострадали 25 человек, включая детей четырех и девяти лет. Один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. В больницах находятся 13 взрослых, один из них — в крайне тяжелом состоянии.