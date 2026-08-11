FT: неспособность Запада помочь Украине показала ее уязвимость перед РФ. Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

Украине потребуются годы, чтобы наладить собственное производство ракет-перехватчиков Patriot даже при получении лицензии от США. Об этом предупредили аналитики Financial Times (FT).

По данным издания, конфликт все больше превращается в противостояние в воздухе, где исход определяет «битва в небе». С начала 2024 года Россия нарастила выпуск баллистических ракет до 70–80 единиц в месяц. Только в прошлом месяце РФ выпустила по украинским объектам 198 ракет. Единственной надежной защитой от них, по мнению авторов статьи, остаются американские Patriot, однако у Киева практически закончились перехватчики, о чем свидетельствует частота недавних российских ударов.

«Последние недели показали, что Украина сама уязвима перед российскими баллистическими ракетами, отчасти из-за того, что ее союзники не делают достаточно для усиления противовоздушной обороны», — говорится в публикации.

Ранее в России называли причиной сокращения поставок ракет Patriot для Украины их высокую стоимость и неэффективность.