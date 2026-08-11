Соцфонд сократил до 4 дней срок рассмотрения заявок об использовании маткапитала Фото: Shutterstock.

Социальный фонд России сократил средний срок рассмотрения заявлений от родителей на использование материнского капитала до четырех рабочих дней. Об этом ведомство сообщило в своем официальном канале в мессенджере «Макс».

Согласно действующим правилам, на рассмотрение и одобрение подобных обращений от владельцев сертификатов отводится пять рабочих дней. Ускорить процесс удалось за счет масштабной цифровизации услуг. Благодаря внедрению современных технологий специалисты фонда в 2026 году выносят решения по 99% заявлений значительно раньше установленного регламентного срока.

В ведомстве отмечают, что перевод процесса в электронный вид позволяет сделать получение мер государственной поддержки максимально быстрым, комфортным и прозрачным для российских семей по всей стране.

Ранее сайт KP.RU подробно разбирал, какие шаги необходимо предпринять для получения семейного капитала в 2026 году.