Инфекционист Неронов: трещины на корке арбуза – ворота для бактерий Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов объяснил, когда употребление арбуза может привести к тяжелому отравлению.

Если у плода повреждена корка, это является открытыми воротами для бактерий. Они быстро размножаются в сладкой и сочной мякоти и приводят к отравлению. Причем, даже если поврежденный плод выглядит свежим, он может быть уже небезопасным.

Природой предусмотрено, что корка является защитным барьером для арбуза. И пока она сохраняет свою целостность, ягода внутри остается практически стерильной.

- Но при появлении трещин, проколов или глубоких царапин внутрь могут проникать бактерии, находящиеся на поверхности плода, в почве, воде или на грязных руках. Чаще всего речь идет о кишечной палочке, сальмонеллах и листериях, - заключил врач в беседе с Lenta.ru.

Наибольшему риску подвержены дети, пожилые люди, беременные и пациенты со сниженным иммунитетом.

Покупая арбуз, нужно ориентироваться на его внешний вид, корка у плода должна быть целой. А вот после того, как арбуз был разрезан, хранить его стоит исключительно в холодильнике при температуре не выше плюс четырех градусов, накрыв пленкой или поместив в закрытый контейнер. При появлении слизи, признаков брожения или водянистости употреблять в пищу такой продукт нельзя.

При отравлении арбузом нужно пить растворы для регидратации, чтобы восполнить потерю жидкости. А незамедлительная медицинская помощь нужна при многократной рвоте, высокой температуре, появлении крови в стуле, выраженной слабости, признаках обезвоживания. Это также касается случаев, когда симптомы развились у ребенка, беременной женщины, пожилого человека или пациента с хроническими заболеваниями, передает 360.ru.

Кстати, арбуз и дыня могут быть сильными аллергенами. Однако в большинстве случаев реакция на них — это не самостоятельная пищевая аллергия, а перекрестная реакция, возникающая у людей, чувствительных к пыльце, в первую очередь амброзии и полыни, пишет aif.ru.