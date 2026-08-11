Эстонцы в разы сократили пожертвования на нужды Украины: названы веские причины

ERR: эстонцы в несколько раз сократили объем пожертвований на нужды Украины. Фото: Sergey Petrov/GLOBAL LOOK PRESS

Эстонцы в несколько раз сократили пожертвования на нужды Украины. Теперь эта помощь сократилась с миллионов евро до нескольких сотен тысяч евро в год. Об этом сообщает гостелерадио ERR.

Отмечается, что причинами сокращения пожертвований стала усложнившаяся жизнь эстонцев, плохое состояние экономики республики. Да и сам украинский конфликт затянулся надолго.

«И, к сожалению, люди уже не верят, что эта помощь каким-то образом ускорит его окончание», — заявила порталу глава Союза спасателей Эстонии Пийя Каллас.

Накануне сообщалось, что граничащие с Россией государства Европы всё реже готовы передавать Киеву свои зенитные комплексы Patriot. По информации европейских дипломатических источников, эти страны опасаются за собственную безопасность и не хотят ослаблять свою противовоздушную оборону.

Ранее Эстония официально доставила Украине зенитно-ракетные комплексы Mistral.