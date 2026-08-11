Напавший на ученых в Екатеринбурге бизнесмен заявил, что его спровоцировали

Аркадий Вагнер не отрицает, что толкнул одного из ученых Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский облсуд отклонил апелляционную жалобу на арест 39-летнего предпринимателя Аркадия Вагнера, передает «КП-Екатеринбург». Его обвиняют в нападении на главу Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, ученого РАН Никиту Зезина. Вагнер останется под стражей как минимум до конца сентября.

По данным следствия, 13 июля Вагнер вместе с другом и партнером по бизнесу Александром Реверуком избили Зезина и его заместителя Александра Шанина. 22 июля ученый РАН скончался. Предварительно – из-за проблем с сердцем.

13 июля ученые осматривали поля с горохом. Там они заметили пятерых ребят от 8 до 12 лет на трех квадроциклах. Дальнейшие события стороны описывают по-разному.

Близкие ученых настаивают, что техника детей завязла. Зезин посадил школьников в свою машину и отвез к зданию института, чтобы отдать родителям. Однако бизнесмены рисуют другую картину. По их версии, ученые на УАЗике гонялись за их детьми по полю, увидев, как те ездят по семенам гороха. После этого детей якобы силой запихнули в авто, угрожали и оскорбляли.

Камеры наблюдения зафиксировали, как Реверук несколько раз бил ученых по лицу. Вагнер тоже участвовал в потасовке. На записи видно, как он эмоционально махал руками перед лицами пожилых мужчин.

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Обе стороны конфликта после драки подали заявления. Родители заявили о незаконном лишении свободы их детей. Самого Зезина опросили в рамках проверки 20 июля. На следующий день ученого госпитализировали, а 22 июля 67-летний мужчина скончался. Известно, что он тяжело переживал обвинения в похищении детей и тревожился из-за возможных связей одного из нападавших с МВД.

На заседании 11 августа бизнесмен Аркадий Вагнер по видеосвязи настаивал, что невиновен и не собирается прятаться. Он заявил суду:

- Я Зезина пальцем не тронул! Прошу смягчить меру пресечения, у меня двое детей, кредитные обязательства.

При этом Вагнер не отрицал, что толкнул Александра Шанина в плечо. По словам бизнесмена, тот его спровоцировал.

Прокурор парировал эти заявления, назвав арест обвиняемого законным.

- Доводы Вагнера о наличии устойчивых семейных связей и постоянной работы не могут считаться исключительными для избрания более мягкой меры пресечения.

Суд встал на сторону обвинения.

Отметим, что ущерб от этой поездки детей на квадроциклах по гороховому полю оценили в 130 тысяч рублей.