Володин: более 4,5 тысячи человек лишены гражданства РФ с 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С момента вступления в силу Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» в 2023 году российского паспорта были лишены более 4,5 тысячи человек. Такие данные привел председатель Госдумы Вячеслав Володин в «Максе».

Парламентарий уточнил, что порядка 3 тысяч человек потеряли российское гражданство по итогам судебных приговоров за уголовные преступления. Еще свыше 400 граждан лишились статуса из-за непостановки на воинский учет, а около 300 — за действия, угрожающие безопасности страны.

По словам Володина, новые нормы дали правоохранителям эффективные рычаги для наведения порядка. Он также напомнил о расширении перечня оснований для прекращения гражданства после совершения серьезных преступлений. Спикер подчеркнул, что претендующие на российское гражданство обязаны уважать законы, культуру и защищать государство.

Ранее Володин раскрыл новые детали грядущего повышения пошлин для въезжающих в Россию иностранцев. По его словам, сборы вырастут не символически, а в 5–12 раз. Это коснется тех, кто хочет получить вид на жительство или гражданство РФ.