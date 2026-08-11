В Цюрихе хотят урезать социальную помощь украинским беженцам Фото: REUTERS.

Месяц назад Федеральный совет Швейцарии передал кантонам полномочия по определению поддержки для лиц со статусом S с видом на жительство. Теперь им положена социальная помощь на общих основаниях с гражданами. Теперь Цюрих готовит поправки в закон о социальной помощи, приравнивающие лиц со статусом S к временно принятым. Это изменит правила предоставления помощи, пишет РБК-Украина.

На данный момент лица со статусом S без спецразрешения получают увеличенные выплаты, пищевые пайки и даже жильё. Теперь, чтобы пользоваться старыми благами, придётся получать вид на жительство. Как указывает издание, к марту 2027 года все украинцы, которые прибыли в Цюрих в 2016 году, смогут претендовать на получение этого документа, а вот остальным придётся сложнее.

В Цюрихе считают, что эти меры способствуют интеграции и предотвращают массовый переезд лиц со статусом S из-за более высоких социальных выплат. Закон разрешает им менять место жительства, но через пять лет после интеграции они смогут подать заявление на отдельный вид на жительство в исключительных случаях, переходя под обычное миграционное законодательство. Критерии для этого ещё не установлены.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Польши и ФРГ планируют выслать обратно на Украину до 200 тыс. беженцев призывного возраста.