Василий Орлов рассказал о планах развития центра «ВОИН» в Амурской области

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.

В Приамурье дан старт профильной военно-патриотической смене «Время юных героев», местом проведения которой стал центр «Авангард». На протяжении двух недель юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет под руководством наставников из Центра «ВОИН» будут осваивать азы военно-спортивных дисциплин. С напутственным словом к собравшимся обратился глава региона Василий Орлов, подчеркнувший практическую пользу предстоящего обучения.

«В течение смены вам предстоит многому научиться. В рамках курса пройдут занятия по оказанию первой медпомощи, и управление беспилотниками, что наверняка пригодится в обычной жизни. Уже сейчас дроны активно применяют в сельском хозяйстве региона, в строительстве, в ближайшем будущем их начнут использовать в перевозке пассажиров», - отметил Глава региона.

По словам Василия Орлова, владение беспилотными системами станет серьезным подспорьем при выборе профессии и в будущей трудовой деятельности.

Образовательная программа смены насыщена военно-прикладными дисциплинами. Курсантов ждут занятия по тактике, огневой подготовке, снайпингу, а также курс по тактической медицине и оказанию первой помощи. Помимо теории, ребята примут участие в соревнованиях, интеллектуальных и военно-тактических играх, а также в учебных стрельбах. Юные жители региона смогут освежить знания по отечественной истории, отработать навыки ориентирования на незнакомой местности и попробовать себя в роли операторов БПЛА.

Первый заместитель министра образования и науки области Елена Бурдуковская уточнила, что среди участников смены представлены не только обычные школьники, но и представители юнармейских отрядов, кадетских классов и патриотических клубов. Она добавила, что это уже пятая подобная смена в регионе: ранее 200 подростков прошли обучение в лагере «Строитель», а на базе «Авангарда» состоялись три заезда по 80 человек каждый. Всего за летний период инструкторы центра планируют охватить занятиями 600 молодых людей.

Отдельным пунктом Василий Орлов выделил перспективы развития инфраструктуры. Губернатор сообщил, что уже этой осенью в Благовещенске, откроет свои двери амурский филиал Центра «ВОИН», где квалифицированные инструкторы с боевым опытом, включая ветеранов специальной военной операции и «горячих точек», будут круглый год вести работу с молодежью. Также на базе Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного училища уже функционирует класс тактической медицины, созданный при содействии Центра, где будущих офицеров обучают действиям в экстремальных условиях. Василий Орлов назвал эту деятельность крайне значимой для региона.

Новый филиал предложит курсантам несколько направлений: программы по выживанию и разведке, огневой и строевой подготовке, снайпингу, первой помощи и управлению дронами. Запись будет открыта для двух возрастных категорий – от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет. Успешно освоившие курс получат сертификаты центра, которые дают право на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в более чем четыре десятка российских вузов.

Помимо городского филиала, в планах – возведение полноценной учебной площадки на территории «Авангарда». Проект предполагает строительство образовательного корпуса, прокладку инженерных сетей, а в дальнейшем – возведение жилого модуля, столовой, котельной, крытого спорткомплекса и культурно-досугового центра. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации, а строительные работы намечены на следующий год.