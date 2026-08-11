19-летнего россиянина экстренно госпитализировали в Таиланде Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Пхукете в экстренном порядке госпитализирован 19-летний гражданин России Роман Попов. Подробностями делится местное издание Khaosod.

Сигнал о происшествии поступил в полицейский участок Кату около десяти утра. Заместитель следственного инспектора Вирияпхонг Шринуанпан незамедлительно направил на место офицеров. Прибывшие полицейские застали в доме супругу пострадавшего.

Женщина рассказала, что около четырех часов утра между супругами произошла ссора. После этого россиянин стал вести себя неадекватно и неоднократно пытался навредить себе, поэтому ей пришлось вмешаться и звать на помощь.

Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию, после чего доставили пострадавшего в больницу Вачира Пхукет. Сейчас Попов находится под наблюдением врачей, а полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU рассказывал, как в конце июля в Таиланде убили двух россиян — 22-летнюю девушку и ее 17-летнего брата. Преступников удалось оперативно найти и они признались в содеянном.