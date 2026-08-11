ВС России поразили логистические центры, склады боеприпасов и дронов ВСУ Фото: REUTERS.

ВС РФ нанесли серию мощных ударов по тыловым объектам противника. Под удар попали логистические центры, склады с боеприпасами и места хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Нанесено поражение логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах», — указали в ведомстве.

9 августа российским войскам также удалось поразить несколько подобных целей. Ударов по объектам удалось достигнуть с помощью ударных дронов «Герань». Целями стали четыре населенных пункта в Харьковской области — Савинцы, Зидьки, Барвенково и Волохов Яр.

Как рассказали в оборонном ведомстве, российские военные уничтожили склады, где хранились беспилотные летательные аппараты различных типов. Кроме того, были ликвидированы комплектующие к дронам и радиоэлектронное оборудование, которое использовалось для управления БПЛА.