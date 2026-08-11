Хабаровский край получит 750 млн рублей на благоустройство шести малых поселений

Фото: Официальный канал губернатора Хабаровского края

Шесть проектов благоустройства из малых городов и поселков Хабаровского края стали победителями V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Дальневосточного федерального округа. Общая сумма грантов из федерального бюджета составила 750 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина Минстроем России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Для Дальневосточного федерального округа предусмотрено отдельное направление, позволяющее участвовать в отборе не только городам, но и сельским поселениям с численностью населения от 5 тыс. человек.

В 2027 году в регионе появятся шесть новых общественных пространств. В Ванино будет создана прогулочная зона у районного Дома культуры, в Амурске преобразится сквер «Импульс», в Николаевске-на-Амуре продолжится обустройство восточной части набережной. В Солнечном приведут в порядок Сквер воинской Памяти и Славы, в Чумикане — площадь перед районным Домом культуры. В Чегдомыне реконструируют тематический сквер «Золото Умальты», посвященный истории золотодобычи. Это третий этап реализации проекта, работы ведутся с 2024 года. Проект особо отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, назвав его в числе наиболее интересных.

Губернатор края Дмитрий Демешин отметил, что участие в федеральных программах позволяет ускорить приведение в порядок общественных пространств в отдаленных муниципалитетах.

«Хабаровский край — огромный регион. Наша задача — сделать так, чтобы расстояния не становились преградой, чтобы качество жизни было одинаково в больших городах и малых поселениях. Поэтому мы активно участвуем в федеральных программах и конкурсах. Это возможность быстрее приводить в порядок общественные пространства, охватывать больше муниципалитетов и направлять дополнительные средства туда, где люди ждут изменений», — приводятся в сообщении слова главы региона.

В крае продолжается благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За семь лет реализации обновлено 742 объекта. В текущем году работы запланированы еще на 63 территориях в 49 муниципальных образованиях региона.