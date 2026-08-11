Mirror: женщина пережила клиническую смерть и ощутила нечто лучше, чем жизнь

Когда женщине было 26 лет, она попала на операцию к неопытному хирургу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Марта Захария, пережившая клиническую смерть во время беременности, заявила, что больше не боится умереть. Она уверена, что есть мир гораздо лучше того, что мы знаем. Об этом пишет Mirror.

Когда женщине было 26 лет, она попала на операцию к неопытному хирургу. Во время вмешательства у неё остановилось сердце, врачам пришлось реанимировать пациентку. Позже она вспоминала, как вышла из тела в этот момент, посмотрела на себя на операционном столе, а затем на огромной скорости полетела по туннелю к свету.

«Я убеждена, что то, что нас ждёт дальше, гораздо лучше этой жизни. Тело — это просто оболочка. Я не хочу умирать прямо сейчас, потому что хочу видеть, как растут внуки, но я не боюсь смерти», — рассказала Марта, которой на данный момент уже 70. К сожалению, женщина потеряла ребёнка, с мужем они решили больше не рисковать и оформили усыновление.

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