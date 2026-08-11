«Непоследовательный перевод»: Захарова иронично оценила опрос Би-би-си в Москве, где журналисту хотели «врезать» Фото: МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на репортаж британской корпорации Би-би-си, снятый на московских улицах.

В опубликованном видео корреспондент Стив Розенберг подходит к прохожим, чтобы узнать их мнение, однако одна из жительниц столицы в резкой форме указала журналисту на его предвзятость. Девушка призналась, что «хотела бы врезать» журналисту.

«Непоследовательный перевод», — иронично отреагировала в Telegram-канале Захарова на ситуацию с британским журналистом.

Напомним, что на Петербургском международном экономическом форуме Мария Захарова уже критиковала действия британского публициста. Она отметила, что тот спокойно приехал на мероприятие, но проигнорировал трагедию в Енакиево, где украинские военные нанесли удар по гражданскому автобусу. По мнению представителя МИД, такое замалчивание со стороны западной прессы является проявлением абсолютного цинизма.