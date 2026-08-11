Нижегородская область вновь в лидерах: пять городов получили федеральные гранты на благоустройство

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области.

На прошедшем в Москве XI Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», состоявшемся 10 августа, были объявлены итоги ежегодного Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В числе обладателей федерального финансирования — сразу пять муниципальных образований Нижегородской области. Таким образом регион в очередной раз укрепился на лидерской позиции по количеству проектов-победителей. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Среди триумфаторов этого года — проект Арзамаса «Танцуют все! Создание центра актуальной культуры в парке им. А.П. Гайдара». Интересно, что это уже не первая победа данного общественного пространства. Ранее, в 2018 году, именно финансовая поддержка по итогам участия в этом конкурсе дала старт масштабному преображению Гайдаровского парка.

Кроме того, перечень проектов, одобренных на федеральном уровне, включает комплексное благоустройство улицы Ленина в городе Бор, получившее название «Борский бульвар». В Сарове отмечен проект «Парк „Познание“ — территория открытий». Семёнов представил концепцию развития музейно-фабричного кластера под поэтичным названием «Синь семёновских лесов». Речь идёт о создании целой сети общественных пространств на пересечении улиц Чкалова и Свердлова. В пятёрку победителей также вошёл проект обновления площадей Советской, Минина и прилегающих к ним зон в Балахне.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя успех, подчеркнул, что за каждым из этих проектов стоит одна общая цель — превратить малые города в комфортные, современные и одновременно самобытные центры притяжения.

«Благодаря такому подходу мы создаем новую идентичность городов, делая их привлекательными для жизни, чтобы молодые семьи не просто оставались жить и работать в муниципалитетах, но и приглашали гостей, гордились своей малой родиной», - подчеркнул глава региона.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области.

С учётом нынешних лауреатов за всю историю проведения конкурса от Нижегородской области было признано победителями более пяти десятков проектов. Большая часть из них уже воплощена в жизнь. В их числе — благоустройство Центрального парка в Навашино и парка «Борок» в Урене, реконструкция центральной площади в Дзержинске, обновление городских центров в Володарске и Выксе, а также создание комплексного ансамбля общественных пространств в Музейном квартале Городца.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, что национальный проект «Инфраструктура для жизни» разработан по инициативе президента Владимира Путина. Его ключевая задача — обеспечить граждан современной социально значимой инфраструктурой. Данный проект объединяет 11 федеральных направлений по развитию дорожного строительства, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, повышению безопасности на дорогах и совершенствованию системы общественных пассажирских перевозок.