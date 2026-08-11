Врач-неонатолог «Коммунарки»: Грудное вскармливание защищает от рака и помогает худеть

По словам специалистов, важно, чтобы между мамой и новорожденным не прерывалась тесная связь, сформировавшаяся во время беременности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 75 литров грудного молока ежемесячно доставляют новорожденным в реанимацию «Коммунарки», рассказала врач-неонатолог столичного клинического центра Дарья Барабанова. Малышам, временно разлученным с мамами, ежедневно приносят сцеженное молоко для кормления. Этим занимается отделение нутритивной поддержки.

«В задачи отделения входит организация вскармливания сцеженным материнским молоком детей, временно разлученных с матерью, – в частности, пациентов отделений патологии новорожденных и недоношенных детей, а также отделений реанимации и интенсивной терапии. Если грудное вскармливание по какой-либо причине невозможно, сотрудники лакториума организуют вскармливание заменителями грудного молока», - рассказала Дарья Барабанова в интервью Агентству «Москва».

Кроме того, излишки грудного молока замораживают и хранят в индивидуальном банке. После выписки мама может забрать их с собой. Так, в 2025 году в банке грудного молока клиники хранилось 218 литров.

Дарья Барабанова советует: главное – как можно раньше начать прикладывать малыша к материнской груди, это способствует становлению лактации. В дальнейшем необходимо поддерживать тесную связь между мамой и новорожденным, и специалисты отделения создают для этого все условия.

«Первый осмотр ребенка происходит у мамы на животе. Очень важно, чтобы связь между мамой и малышом, которая формировалась внутриутробно на всем протяжении беременности, не прервалась после рождения. Важную роль играет совместное пребывание мамы и малыша на всех этапах раннего послеродового периода, а также: кормление по требованию, промежутки между прикладываниями не более двух часов, обязательные ночные кормления. Именно в ночное время главный гормон лактации, пролактин, достигает пика выработки (с 3:00 до 8:00)», - отмечает Дарья Барабанова.

По словам доктора, материнское молоко для малыша – больше чем просто еда. Оно способствует созреванию функционально незрелого кишечника и развитию мозга ребенка.

«Его главная эволюционная задача – обеспечить гармоничное психоэмоциональное развитие малыша, а не просто прирост массы тела. Это уникальный комплекс необходимых веществ, созданный индивидуально для него», - подчеркивает специалист.

Для мамы грудное вскармливание тоже очень полезно, напоминает эксперт: «Лактация ускоряет восстановление массы тела после родов, выделяемые гормоны оказывают благотворное влияние на здоровье на протяжении всей жизни, например, защищают от рака молочной железы и яичников».