На юго-западе Москвы провели реабилитацию Воронинских прудов

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о проведенной реабилитации Воронинских прудов на юго-западе столицы. Он напомнил, что Большой и Малый Воронинские пруды находятся в ландшафтном заказнике «Теплый Стан», являясь любимым местом отдыха местных жителей.

«При обследовании выяснилось, что водоемы находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, наблюдалось разрушение береговых полос, - отметил заммэра. - В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов».

Он подчеркнул, что работы уже выполнены полностью.

Водоемы очищены от ила, береговые полосы отремонтированы, инженерные сооружения обновлены. Плюс к этому созданы зоны биоплато.

Глава Комплекса городского хозяйства Москвы подчеркнул, что специалисты регулярно обследуют водоемы столицы. Если замечают проблемы, город принимает решение о реабилитации. Список водных объектов составляют ежегодно, учитывая пожелания москвичей.

КОНКРЕТНО

По проекту:

- пруды очистили от иловых отложений общим объемом 4 тысяч кубометров, затем создали дно путем отсыпки речным песком;

- на Малом пруду обустроили водоупорный слой, добившись оптимальной глубины водоемов и предотвратив их зарастание;

- восстановили береговую полосу общей длиной 575 метров, дополнительно укрепив ее габионными конструкциями и сделав отсыпку щебнем;

- создали шесть зон биоплато общей площадью около 440 квадратных метров, высадив там более 6 тысяч растений.