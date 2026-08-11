Смоленская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Фото: Национальный центр «Россия»

Конкурс проводится Минстроем России в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". По итогам конкурсного отбора на реализацию выигравших пяти проектов Смоленская область привлечет свыше 400 млн рублей из федерального бюджета:

В Вязьме будет преображена Советская площадь, в поселке Верхнеднепровском Дорогобужского муниципального округа будет создан современный сквер «Остров энергии», в городе Ярцево будет благоустроен Георгиевский сквер, в городе Десногорск продолжится формирование рекреационного каркаса города посредством благоустройства сквера «Тропа здоровья», в городе Духовщина произойдет обновление площади Г.А.Потемкина и прилегающей к ней территории.

Все проекты прошли экспертную оценку, в ходе которой учитывались качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурного наследия, участие жителей в разработке концепций и эффективность будущих общественных пространств.

«Регион не раз становился победителем этого конкурса. За время участия поддержано 22 проекта благоустройства общественных пространств, которые становятся точками притяжения для жителей и гостей наших городов. На их реализацию в регион привлечено более 1,5 миллиарда рублей. При поддержке федерального центра продолжим создавать современные, комфортные и востребованные общественные пространства в муниципалитетах Смоленской области», - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.