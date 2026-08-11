Самолет столкнулся с автомобилем перед взлетом в аэропорту Милана Фото: REUTERS.

В Италии произошло столкновение частного самолета с автомобилем на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел в аэропорту Милана 10 августа. Частный самолет Hawker Beechcraft 400A направлялся на взлет, однако столкнулся с выехавшей на полосу машиной. В результате передняя часть обоих транспортных средств деформировалась. Как сообщает источник, пассажирская дверь и окно машины были полностью разрушены.

На место инцидента прибыли пожарные аэропорта, осмотрев транспорт на наличие возможных утечек топлива, создающих риски возгорания. В результате аварии никто не пострадал.

Воздушное движение в аэропорту были приостановлено на полчаса, двум рейсам также пришлось совершить посадку в других воздушных гаванях.

Ранее KP.RU сообщал, что в Германии самолет врезался в жилой дом на северо-западе страны. В результате инцидент погиб один человек.