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НовостиВ мире11 августа 2026 10:29

Самолет столкнулся с автомобилем перед взлетом в аэропорту Милана

В аэропорту Милана движение было приостановлено на полчаса после столкновения частного самолета с машиной на взлетно-посадочной полосе
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария МАМАЕВА
Самолет столкнулся с автомобилем перед взлетом в аэропорту Милана

Самолет столкнулся с автомобилем перед взлетом в аэропорту Милана

Фото: REUTERS.

В Италии произошло столкновение частного самолета с автомобилем на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел в аэропорту Милана 10 августа. Частный самолет Hawker Beechcraft 400A направлялся на взлет, однако столкнулся с выехавшей на полосу машиной. В результате передняя часть обоих транспортных средств деформировалась. Как сообщает источник, пассажирская дверь и окно машины были полностью разрушены.

На место инцидента прибыли пожарные аэропорта, осмотрев транспорт на наличие возможных утечек топлива, создающих риски возгорания. В результате аварии никто не пострадал.

Воздушное движение в аэропорту были приостановлено на полчаса, двум рейсам также пришлось совершить посадку в других воздушных гаванях.

Ранее KP.RU сообщал, что в Германии самолет врезался в жилой дом на северо-западе страны. В результате инцидент погиб один человек.