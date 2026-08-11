Что делать аллергику после укуса осы: врач дал ответ

Аллергическая реакция на яд ос, пчел и шершней считается одной из наиболее опасных. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Укус осы для человека с аллергией может представлять серьезную опасность, поэтому важно не терять время и правильно оказать первую помощь. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что делать сразу после укуса. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Если человек склонен к аллергии, то первое, что можно сделать – приложить холод на место укуса: лед, какой-то замороженный продукт типа пачки пельменей или куска мяса из морозилки», – пояснил Болибок.

Холод сужает сосуды, благодаря чему токсин медленнее распространяется по организму. По словам специалиста, после этого следует принять антигистаминный препарат. Быстрее всего лекарство может подействовать в форме инъекции, капель или суспензии.

Аллергическая реакция на яд ос, пчел и шершней считается одной из наиболее опасных. При появлении выраженного отека, затрудненного дыхания, слабости или других тяжелых симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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