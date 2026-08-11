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НовостиПолитика11 августа 2026 10:39

Путин: РФ находится в лидерах по инфраструктуре установок класса мегасайенс

Путин указал, что Россия всегда опиралась на безопасность страны в исследованиях
Семен ЗИМИН
Путин: РФ находится в лидерах по инфраструктуре установок класса мегасайенс

Путин: РФ находится в лидерах по инфраструктуре установок класса мегасайенс

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ входит в число мировых лидеров по развитию инфраструктуры для установок класса мегасайенс. Такое заявление президент сделал на заседании Совета по науке и образованию, которое прошло в формате видеоконференции.

«На решение масштабных долгосрочных задач в данных сферах направлена комплексная программа развития установок класса мегасайенс. В результате по такой сложнейшей инфраструктуре для научных исследований Россия, безусловно, среди мировых лидеров», — указал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что в фундаментальных исследованиях всегда присутствовала составляющая, связанная с обороной и безопасностью страны. Он также упомянул разработку перспективных технологий, вооружений и новой техники. При этом Путин уточнил, что данные вопросы не являются прямой повесткой текущего совета, но их нельзя игнорировать.

Ранее Владимир Путин заявил, что регионы стремятся вводить жильё и инфраструктуру одновременно. Президенту предложили закрепить это в российском законодательстве.