UKMTO: неизвестный снаряд попал в грузовое судно у берегов Йемена, есть жертвы

Обстоятельства произошедшего устанавливаются Фото: REUTERS.

Британский центр морских торговых операций (UKMTO) сообщил об инциденте у побережья Аль-Моха в Йемене. В грузовое судно, находившееся в южной части Красного моря, попал неизвестный снаряд, в результате чего есть человеческие жертвы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Власти проводят расследование. UKMTO призвал суда проявлять осторожность при прохождении через этот район и немедленно сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее KP.RU писал о другом инциденте, произошедшем в море. 1 августа атаке неизвестным снарядом подверглось грузовое судно в районе к северо-востоку от Омана, в результате чего было повреждено машинное отделение. Информации о погибших и пострадавших не поступало.