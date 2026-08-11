В Польше поймали украинца-педофила: он много лет скрывался от Интерпола Фото: Shutterstock / FOTODOM /FotoDax

В польском городе Хшанув полиция задержала 64-летнего гражданина Украины по подозрению в тяжких преступлениях против несовершеннолетних. Поводом для вызова стал сигнал от местной жительницы, которая увидела мужчину, обнажившегося на балконе рядом с детским садом. Об этом пишет издание Wiadomosci.

Прибывшие на место сотрудники быстро установили квартиру нарушителя. В ходе проверки выяснилось, что этот украинец уже давно находится в международном розыске по линии Интерпола, о чем свидетельствовала Красная нота. Правоохранители подтвердили, что на родине его обвиняют в серии сексуальных преступлений, жертвами которых стали дети.

Мужчину немедленно задержали и доставили в изолятор временного содержания. Полицейские оформили все необходимые документы и проинформировали о задержании дипломатические органы Украины, а также отдел по международному сотрудничеству.

Теперь в отношении задержанного запущена специальная процедура, которая может привести к его экстрадиции на родину, если украинская сторона направит соответствующий запрос. Если вина подозреваемого будет полностью доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее депутат сейма Польши Анджей Сливка призвал депортировать из страны украинцев призывного возраста, у которых нет официальной работы. По его словам, это поможет украинской армии.