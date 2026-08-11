С начала летней навигации коммунальный флот собрал с водной акватории Москвы более 240 тонн мусора

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о собранном с водной акватории столицы мусоре с начала летней навигации в этом году.

«Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок, - отметил заммэра. - В общей сложности уже собрали более 240 тонн различного мусора».

После открытия летней речной навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки рядом со шлюзами. Благодаря этому они вовремя убирали накопившийся за зиму мусор. В результате он не попал в центральные районы города с интенсивным судоходством.

Как рассказал Бирюков, грамотная расстановка флота и баз сбора мусора позволяют круглосуточно контролировать всю акваторию Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАДа.

Мусор собирают при помощи судов-мусоросборщиков. При этом в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда.

«На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами», - уточнил заммэра.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год. Зимой курсируют суда с ледовым классом до 20 сантиметров льда. А основная часть флота в эти месяцы проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт.