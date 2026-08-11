Филлер с маркетплейса может оказаться опасным: что говорит врач

При покупке филлера на маркетплейсе невозможно достоверно проверить его состав. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Филлеры, купленные в интернете, могут представлять серьезную опасность для здоровья. Врач-косметолог, дерматолог Валерия Кораблинова рассказала, чем могут обернуться попытки сэкономить на косметологических процедурах. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Под такими филлерами может быть что угодно, имитирующее какой-то препарат для введения внутрь тела. Даже сертифицированные препараты, с которыми врачи работают в кабинетах медицинских учреждений, могут вызвать аллергические реакции, приводящие к летальному исходу», – заявила эксперт.

По словам Кораблиновой, при покупке филлера на маркетплейсе невозможно достоверно проверить его состав, происхождение и условия хранения. Даже отметка об «оригинальности» в карточке товара не гарантирует безопасность препарата. При нарушении температурного режима во время хранения или перевозки средство также может потерять свои свойства.

Врач отметила, что специалисты не должны вводить пациентам самостоятельно приобретенные филлеры, поскольку последствия такой процедуры непредсказуемы. По словам дерматолога, использование некачественного препарата способно привести к серьезным косметическим последствиям.

Прежде пластический хирург Тигран Алексанян предупредил, что неправильное введение филлеров в нос может нарушить кровоснабжение тканей и привести к их повреждению.