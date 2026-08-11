Избившего ветерана СВО рецидивиста арестовали на Урале Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ревдинский городской суд арестовал 37-летнего рецидивиста Антона Черкасова, который избил ветерана СВО костылём, когда тот вступился за девушку. Об этом 11 августа пишет «КП-Екатеринбург».

Инцидент произошёл 26 июля возле дома на улице Максима Горького, где 49-летний ветеран СВО Алексей заступился за девушку, к которой приставали местные хулиганы. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, Антон Черкасов отправлен под стражу до 8 октября.

Конфликт попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как Алексей просит нападавшего отстать от девушки, после чего тот в ответ оскорбляет ветерана, угрожает и выхватывает у него костыль. По данным следствия, Черкасов нанёс бойцу несколько ударов костылём по голове и ногам, а также ударил рукой. На суде обвиняемый принёс извинения, признав свою вину.

У Черкасова — богатая криминальная биография: судимости за разбой, хулиганство, оставление в опасности, побои и причинение вреда здоровью. Последнее наказание он отбывал в ИК-47 Каменска-Уральского. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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