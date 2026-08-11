Врач раскрыл, какие народные средства действительно помогают при похмелье

Небольшое количество рассола может облегчить самочувствие. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Похмелье – это не просто головная боль после алкоголя, а целый комплекс неприятных симптомов, связанных с интоксикацией и обезвоживанием. Психиатр-нарколог Сергей Литков рассказал, какие популярные способы действительно могут облегчить состояние, а какие лучше не использовать. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Небольшое количество рассола может облегчить самочувствие. Но если выпить слишком много, особенно уксусного маринада, можно раздражать слизистую желудка и усилить тошноту», – пояснил Литков.

А вот крепкий кофе и холодный душ не помогают вывести алкоголь из организма и могут усилить неприятные ощущения, в том числе сердцебиение и перепады давления. Жирная пища после застолья также создает лишнюю нагрузку на желудок.

Лучше пить воду небольшими порциями, отдыхать и выбирать легкую еду – кашу, бульон, омлет или фрукты. Самым опасным способом врач назвал «опохмел». Новая доза алкоголя лишь временно маскирует симптомы и может способствовать формированию зависимости.

Прежде сайт KP.RU вместе с экспертами разбирался, сколько может длиться похмелье, от чего зависит его тяжесть.