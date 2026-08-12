Раскрыта сумма долга по налогам театра Кадышевой

Певица Надежда Кадышева Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За театром Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» числится налоговая задолженность почти 1 млн рублей. Об этом пишет KP.RU.

По данным ФНС на 1 июля 2026 года, долг театра Кадышевой составляет около 992 тыс. рублей. Также в материале сообщается о финансовых спорах театра, возглавляемого исполнительницей хита «Веночек». Известно, что кредиторы пытаются через суд вернуть более 2 млн рублей инвестиций в «Золотое кольцо».

Параллельно с этим российское авторское общество (РАО) добивается выплаты гонораров композиторам и поэтам. В материале сообщается, что в прошлом году Арбитражный суд Москвы уже взыскал с певицы 40 тысяч рублей за несогласованное исполнение песни «Россия-Русь». Аналогичный спор по хиту «Течет ручей» был урегулирован мирно — причитающиеся гонорары были выплачены авторам.

Благополучно завершился и суд с челябинским автором Александром Незвановым, обвинившим певицу в присвоении песен. По его словам, такие хиты, как «Ветер туман несет», «Прости за любовь», «Я зову тебя - Родина», были записаны без его ведома. Автор требовал 80 тысяч рублей, и после судебного разбирательства Кадышева выплатила сумму.

Меж тем в окружении певицы считают, что слухи об огромных долгах семьи Кадышевой все же преувеличены, а запускают их конкуренты певицы:

"Что касается долгов перед налоговой, музыканты обсуждали в кулуарах: мол, эти суммы были начислены ошибочно. Чтобы это оспорить, нужно подать в суд, и ошибка будет устранена. А так у Кадышевой все прекрасно. Ей не нужны пиар и побочный бизнес, она и так отлично зарабатывает", - сообщил KP.RU друг семьи Кадышевой промоутер Евгений Морозов.

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