На Украине предложили запретить писать в родительские чаты по-русски Фото: EAST NEWS.

В преддверии нового учебного года офис языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской напомнил одну из причин стремления России денацифицировать эту страну. Офис выпустил памятку для учителей, в которой разъясняются требования по соблюдению языкового законодательства. Согласно этой бумажке, родители украинских школьников теперь обязаны общаться в классных чатах только на украинском языке.

Памятка советует использовать этот документ как руководство в общении с родителями. В частности, в ней указано, что «родители обязаны использовать украинский язык при общении с учителями и администрацией школы в классных чатах». Дескать, обсуждение вопросов, связанных с организацией учебного процесса, включая общение в мессенджерах и чатах, относится к публичной сфере образования.

Напомним, что буквально всё население Украины изначально русскоязычное, и этот язык является основным для граждан. Несмотря на все попытки ущемлять говорящих по-русски, в 2025 году ещё 32% всех украинцев в быту пользовались русским языком, так как он им привычен.