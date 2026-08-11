Роскачество подтвердило несоблюдение санитарных норм при изготовлении бургеров Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Роскачество заявило об объективном нарушении санитарных норм при изготовлении ряда проверенных бургеров. Несоответствие семи образцов обязательным требованиям было подтверждено аккредитованными лабораториями. Об этом сообщили РИА Новости в организации.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что изучил случаи обнаружения кишечной палочки в бургерах крупнейших сетей быстрого питания, однако из-за несвоевременного предоставления и некорректного оформления документов не может принять меры в рамках действующего законодательства.

В Роскачестве подчеркнули, что нарушения по показателям КМАФАнМ и БГКП установлены лабораторно. Образцы закупались экспертами анонимно, как обычными покупателями, поэтому в документах отсутствуют подписи представителей проверяемых компаний.

«Отсутствие в сопроводительном пакете некоторых сугубо внутриведомственных актов приема-передачи никак не отменяет юридической и научной силы итоговых протоколов, выданных аккредитованными лабораториями», — заявили в организации.

Кроме того, в сообщении отметили, что территориальные управления Роспотребнадзора уже объявили семи юридическим лицам официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напомним, Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти сетей фастфуда. Эксперты проверили бургеры по 488 показателям. В результате исследования показали нарушения в BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch Up и Torro Grill.