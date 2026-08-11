Экс-президент США Барак Обама Фото: REUTERS.

Новый обзор ЦРУ о вмешательстве России в выборы 2016 для помощи президенту США Дональду Трампу был с самого начала сфальцифицирован. Об этом рассказали в ЦРУ, комментируя доклад бывшего президента США Барака Обамы о России.

«Анализ извлеченных данных» показал, что 6 декабря 2016 года, за шесть недель до окончания президентского срока, Барак Обама распорядился провести оценку, которая пришла к выводу, что якобы президент России Владимир Путин «стремился» помочь Трампу победить на выборах, говорится в рассекреченных документах.

Анализ также выявил процедурные аномалии, подорвавшие доверие к оценке: сжатые сроки, строгую секретность и чрезмерное участие руководителей. В докладе ставится под сомнение исключение ключевых разведывательных служб из процесса и предполагается, что утечки в СМИ повлияли на аналитиков, заставив их согласиться с ложной версией о сговоре Трампа с Россией. Другими словами, ЦРУ признало, что Обама в докладе рассказал факты, которые были ему выгодны в отношении Трампа и России.

Ранее KP.RU сообщил, что в США до сих пор спорят на счет того, победил ли Трамп в 2016 году на выборах своими силами. При этом лидер Белого дома неоднократно говорил, что все подобные слухи — фальсификация.