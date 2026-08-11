Температурный режим: как неправильное хранение лекарств и косметики вредит здоровью

Врач Григорьева: Носить в дамской сумочке косметику и лекарства опасно Фото: Ольга ЮШКОВА.

Многие женщины привыкли носить в сумочке необходимые лекарства, однако нарушение температурного режима препаратов может угрожать здоровью. Об этом РИАМО рассказала врач Светлана Григорьева.

«Это же правило касается и косметики. Кремы в емкостях большого объема с собой лучше не носить. Разумнее использовать дорожные мини-варианты, которых хватит буквально на один-два дня, а затем пополнять запас. Если косметическое средство перегревается, особенно в летнее время, это может вызвать раздражение на коже и различные аллергические реакции», - отметила специалист.

По словам медика, 20 лет назад практически у каждой женщины в сумочке лежала бумажная записная книжка с телефонами, адресами знакомых, а также полезными контактами вроде обувной мастерской.

«Сейчас все это легко помещается в смартфоне. Хотя, честно сказать, для того чтобы память работала лучше, рекомендуется делать записи от руки», - рассказала Григорьева.

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