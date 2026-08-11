Блогер Лерчек ещё не обжаловала приговор по делу о незаконных валютных операциях

Блогер Валерия Чекалина с гражданским супругом Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) пока не обжаловала приговор по делу о валютных операциях. Однако она просит ее оправдать. Об этом рассказал адвокат инфлюенсера Виктор Дугин в разговоре с ТАСС.

«Мы пока не получили на руки протокол и копию приговора, поэтому жалоба ни нашей доверительницей, ни ее защитниками не подана до сих пор», — резюмировал правозащитник.

Адвокат уточнил ТАСС, что юрист Константин Третьяков, комментирующий дело Чекалиной, не представляет ее интересы ни в суде, ни где-либо еще. Отмечается, что гособвинение подало апелляцию на приговор блогеру, требуя ужесточения наказания в Мосгорсуде.

Ранее KP.RU рассказал подробности по делу Валерии Чекалиной. Отмечается, что она планирует бороться до конца, несмотря на свою болезнь. Защита делает все возможное, чтобы блогера оправдали.