«Пинался в животе на операционном столе, а потом умер»: медицинский центр в Новосибирске призвали к ответу за смерть детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Росздравнадзор выявил нарушения в новосибирском медцентре, где за год завели два уголовных дела. Суд оштрафовал клинику на 80 тысяч рублей за несвоевременное кесарево сечение, ошибки в документах и отсутствие оборудования. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Пострадавшая из-за действия врачей Дарья рассказала, что ее беременную привезли в медицинский центр после небольшого ДТП. Врачи рекомендовали сделать кесарево, чтобы избежать негативных последствий. Срок позволял это сделать, и она согласилась. Девушка рассказывает, что операция проходила под общим наркозом, она чувствовала, как пинался ребенок, уже будучи на операционном столе. Но когда проснулась, ей сказали, что малыш скончался.

«Помню, что сын сильно пинался, когда я была на операционном столе. Когда я пришла в себя в реанимации, мне сообщили, что сын умер. Я не могла в это поверить: когда мне его принесли, он был теплый, будто спал», — рассказала Дарья журналистам.

Также среди пострадавших есть еще девушка. Ей также проводили роды в этом медицинском центре, ребенок родился живой, но из-за неправильных действий врачей стал инвалидом.

Ранее KP.RU рассказал о случае, который произошел в медицинском центре Новороссийская. Там скончался 8-летний мальчик после укола.