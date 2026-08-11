Глава МО Пакистана заявил, что США и Иран близки к достижению мира Фото: REUTERS.

Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф сообщил, что Соединенные Штаты и Иран находятся на пороге достижения взаимоприемлемых договоренностей. По его словам, установление прочного мира между этими странами положительно скажется на стабильности всего региона. Его слова приводит Bloomberg.

В ходе беседы с журналистами в Исламабаде пакистанский министр отметил, что складывающаяся обстановка вновь начинает работать в пользу мирного урегулирования. Он подчеркнул, что сигналы, поступающие за последние два-три дня, свидетельствуют о скором появлении конкретных соглашений. Эти заявления прозвучали в тот момент, когда риторика американского президента Дональда Трампа в адрес Тегерана заметно ужесточилась.

При этом господин Асиф упомянул, что Вашингтон настаивает на компенсации ущерба от предыдущих атак, хотя, по его словам, данная тема официально не поднималась в ходе текущих переговорных раундов. Параллельно ведутся консультации по вопросу возобновления судоходства в Ормузском проливе. Министр обороны также добавил, что требования о возмещении военных потерь выдвигаются Тегераном в публичном поле, но не являются предметом обсуждения за столом переговоров.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану новые условия. Американский лидер указал, что США не будут выплачивать исламскому государству компенсации, наоборот, это Тегеран должен платить за гибель американских военных.