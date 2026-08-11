Организацию "Открытая Россия"* ликвидировали в Москве по решению суда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Московский суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации межрегиональной общественной организации "Открытая Россия"*. Организация была создана в 2001 году Михаилом Ходорковским**.

В 2017 году Генпрокуратура признала её нежелательной, а в 2021-м представители объявили о прекращении деятельности. Однако юридически она продолжала существовать, обновляя данные в налоговой службе до апреля 2026 года. С 2024 года в отношении организации возбуждено 11 исполнительных производств по взысканию налогов и штрафов, из которых десять прекращены из-за отсутствия средств.

Сейчас с организации взыскивается 52,8 млн рублей и исполнительский сбор 6,3 млн рублей. Иск о ликвидации был зарегистрирован в июле, и 10 августа суд его удовлетворил.

Ранее KP.RU сообщил, что бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский** оштрафован на 300 тыс. рублей за нарушение правил маркировки иноагента.

* - Признана нежелательной в РФ, прекратила свою деятельность

** - Физлицо, признанное иноагентом в России